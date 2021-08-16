На Камчатке зарегистрировали парогазовый выброс вулкана Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Парогазовый выброс с содержанием пепла высотой до 3,5 км зафиксировали на вулкане Шивелуч на Камчатке, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Высота вулканического облака до 3,5 тыс. м. Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 33 км от вулкана", - говорится в сообщении.

Облако пепла распространилось в юго-восточном направлении, в сторону Усть-Камчатского муниципального района. На его пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберогово. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет.