Жилые дома и участки остаются подтопленными в 36 населенных пунктах Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Дома и приусадебные участки остаются подтопленными в 36 населенных пунктах Амурской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"В Приамурье на территории 36 населенных пунктов подтоплены 167 жилых домов и 1 368 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало село Владимировка Благовещенского района, где подтопило 85 жилых домов и 417 приусадебных участков. Более чем по 200 участков продолжают находиться в воде в Белогорске и в селе Томское Серышевского района. Частично подтопило 32 участка автомобильных дорог, три автомобильных моста. Без автомобильного сообщения остается 15 населенных пунктов.

По информации амурских спасателей, 15 августа вечером произошел прорыв дамбы в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, вода начала заходить в село. Всю ночь силами пожарных противопожарной службы области проводилось оповещение населения о необходимости эвакуации.

"На утро в Усть-Ивановке подтоплено восемь жилых домов и 190 приусадебных участков. Частично подтоплены улицы Ленина, Садовая, Связистов, Спортивная и Военная. С самого утра люди пытаются добраться до своих домов. Это возможно только на лодках или в броднях", - сообщает пресс-служба Амурского управления Гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей.