Река Селенга в Улан-Удэ вернулась в русло

ТАСС, 16 августа. Уровень реки Селенги в Бурятии в районе Улан-Удэ снизился за одни сутки на 20 см, река опустилась ниже выхода на пойму, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.

"Уровень воды в Селенге 213 см (-20 см за сутки). При уровне воды 230 см в реке Селенга в Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков", - говорится в сообщении.

13 августа власти Улан-Удэ в Бурятии организовали подвоз питьевой воды в несколько микрорайонов, садовые и дачные некоммерческие товарищества, где скважины оказались в зоне подъема грунтовых вод из-за разлива Селенги. Качество воды из центрального водовода Улан-Удэ не изменялось.

На прошлой неделе из-за дождей в регионе Селенга и другие реки юга Бурятии вышли из берегов. По прогнозу Бурятского гидрометцентра, на юго-западе региона продолжат идти дожди, местами ливни. Критической отметкой в Селенге считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.