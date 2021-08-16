Военные помогают тушить лесные пожары в Якутии

ТАСС, 16 августа. Инженеры Восточного военного округа помогают ликвидировать лесные пожары в Якутии и оборудовать минерализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня, сообщила пресс-служба округа в понедельник.

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"За прошедшие сутки военнослужащие сводного отряда совместно с силами ГУ МЧС в районе поселка Бясь-Кюёль и села Тастах ликвидировали очаги пожара площадью четыре га, оборудовали 4,2 км минерализованной полосы, в общей сложности ее протяженность составила порядка 22,1 км. Также в поселке Бясь-Кюёль вывезено 105 т сгоревших материалов", - говорится в сообщении.

В работе задействовали 128 военных и 19 единиц специальной техники.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В селе Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет.

Всего в Якутии, по данным пресс-службы регионального управления МЧС России, за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га. Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, на территории региона действуют 163 природных пожара, из них тушат 54.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.