На Камчатке возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве сквера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. На Камчатке возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц при строительстве сквера Космонавт в Елизово, сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подрядчики организовали поставку на объект материалов в меньшем количестве, чем предусмотрено проектной документацией, а также не выполнили ряд скрытых работ. В адрес заказчика работ подозреваемые представили документацию, содержащую заведомо ложные сведения о выполнении работ с использованием материала в необходимом количестве, а также о выполнении всех скрытых работ, предусмотренных проектным решением.

"В результате обмана на расчетный счет общества заказчиком перечислена оговоренная контрактом денежная сумма. Однако, фактическая стоимость выполненных работ, подтвержденная заключением строительно-технической экспертизы, составила чуть более 40 млн рублей. В результате противоправных действий злоумышленников ущерб муниципальному бюджету составил не менее 6,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сквер Космонавтов в Елизово строят по нацпроекту "Жилье и городская среда".