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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Тела еще троих погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке обнаружили в вертолете на дне озера

Спасатели также достали "черный ящик"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

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"15 августа была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик". Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - говорится в сообщении.

 

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РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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