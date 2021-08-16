В ЕАО паводком подтопило более тысячи дачных и приусадебных участков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Паводок подтопил в Еврейской автономной области более тысячи дачных и приусадебных участков и четыре жилых дома в 17 населенных пунктах. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба территориального управления МЧС.

"В результате подъема уровня воды в пяти муниципальных образованиях области в 17 населенных пунктах (за сутки прибавилось два) подтопило: четыре жилых дома (за сутки прибавился один), в которых проживает шесть человек без детей, один объект топливно-энергетического комплекса, три подвальных помещения социально-значимых объектов, 319 приусадебных участков (за сутки на 20 участков стало больше), 799 дачных участков (за сутки на 21 стало больше), 22 участка автомобильных дорог (за сутки прибавилось три), общей протяженностью 14 435 м (на 305 м за сутки стало больше), два автомобильных моста, 10 528 га сельскохозяйственных земель. Объекты экономики и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уровень реки Амур в округе колеблется. Так, у села Пашково за сутки уровень воды снизился на шесть см, у села Нижнеспасское поднялся на девять см. На всех гидропостах области уровень воды - выше критерия опасного гидрологического явления. Наблюдается активная фаза паводка, гребень амурского паводка проходит по территории области и смещается на участке от села Нагибово к селу Ленинское.

В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что к концу недели, по прогнозам, гребень паводка покинет территорию области. В проведении аварийно-восстановительных работ на территории региона задействовали 691 человека и 112 единиц техники. Спасатели продолжают проводить берегоукрепление, перевозить людей через подтопленные участки местности, помогать населению в спасении и сохранении имущества. В подтопленные населенные пункты сотрудники МЧС России доставляют продукты питания, медикаменты и воду, оказывают всестороннюю помощь жителям.

В районах области привели в готовность девять пунктов временного размещения общей вместимостью 411 человек. В двух пунктах в селе Амурзет Октябрьского района разместились восемь человек, в том числе один ребенок.

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков. Ранее в автономии был вводили режим ЧС регионального уровня.