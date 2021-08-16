Житель Томской области получил 13 лет колонии за вербовку для террористической организации

ТОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Первый восточный окружной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Томской области, который вербовал граждан в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФСБ по Томской области.

"Установлено, что фигурант как в ходе личных бесед, так и посредством сети Интернет осуществлял вербовочную деятельность в отношении иных лиц, связанную со склонением их к вступлению в ряды боевиков международной террористической организации и выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Томской области, мужчину задержали весной 2021 года. На основании собранных материалов возбудили уголовные дела по ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Вину в совершении преступлений доказали в суде, приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание за пособничество терроризму мужчина будет в колонии особого режима.