Для локализации пожара на границе Якутска проложат 22 км минерализованной полосы

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Природный пожар действует в лесу на границе городского округа "Город Якутск" с Намским районом, для его локализации проложат минерализованную полосу в 22 км. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Якутска.

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Природный пожар действует в 57 км от села Маган (входит в территорию округа). В борьбе с огнем задействовали сотрудников мэрии, муниципальных предприятий и жителей села Маган, которые накануне при помощи бульдозера и погрузчика достигли речки Чакыйа.

"Это позволяет нам сдержать пожар с западной стороны границы. Одновременно, в восточном направлении от местности Тура идет другой бульдозер, его задача проложить минерализованную полосу на расстоянии 22 км, половину из которых он прошел 15 августа, а 16 августа пройдет оставшиеся 10 км, и мы сможем объявить локализацию пожара на границе городского округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 15 августа и в ночь на 16 августа на территории тушения на границе городского округа осадков не было. Всего работают три бульдозера, две водовозки, три трактора и фронтальный погрузчик.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Якутии, на реке Лене из-за ограниченной видимости на паромной переправе по маршруту Якутск - Нижний Бестях (Мегино-Кангаласский район) - Якутск организовали движение судов караванным способом.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.