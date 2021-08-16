Руководство МВД на фоне участившихся драк мигрантов встретилось с представителями диаспор

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главное управление МВД России по вопросам миграции на фоне увеличения количества массовых драк с участием иностранных граждан провело встречу с представителями диаспор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Руководством ГУВМ МВД России [проведена встреча] с представителями национальных диаспор", - сказал собеседник агентства.

Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в России в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования.