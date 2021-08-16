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На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр стихии находился в 24 км от города Ниноцминда и в 7 км от села Самеба

ТБИЛИСИ, 16 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на понедельник в Ниноцминдском районе края Самцхе - Джавахети на юге Грузии. Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга республики.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 24 км от города Ниноцминда и в 7 км от села Самеба. Очаг залегал на глубине 7 км. Землетрясение произошло в 05:44 по местному времени (04:44 мск).

Через несколько минут в этой же точке произошло повторное землетрясение магнитудой 3,2. О жертвах и разрушениях во время первого и второго землетрясения информации нет.

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