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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

"Камчатское авиапредприятие" будет выполнять рейсы по Камчатке взамен "Витязь-Аэро"

Новое расписание опубликуют в ближайшее время

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Крупная авиакомпания Камчатки - "Камчатское авиационное предприятие" - будет выполнять пассажирские перевозки по полуострову на время действующего запрета на подобные услуги авиакомпании "Витязь-Аэро", вертолет которой упал в Курильское озеро 12 августа. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов.

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"Камчатское авиационное предприятие" сейчас готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро". Сейчас мы полностью перестраиваем маршрутную сеть, превентивно отработали по экономике маршрутов и по регулярности", - сказал Миронов.

Глава региона Владимир Солодов в свою очередь отметил, что в кратчайшие сроки необходимо опубликовать новое расписание рейсов, чтобы пассажиры не волновались, что не смогут добраться до пункта назначения.

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РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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