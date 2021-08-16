В Томске обжаловали оправдательный приговор по первому в РФ делу в отношении вора в законе

ТАСС, 16 августа. Гособвинение обжаловало оправдательный приговор по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении жителя Томска. Приговор был вынесен судом в начале августа на основании вердикта присяжных. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Томской областной прокуратуры.

"На приговор внесено апелляционное представление в связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства, представление подано через Томский областной суд в Пятый апелляционный суд в Новосибирске, который будет рассматривать дело", - сказали в пресс-службе.

Какие именно процессуальные нарушения стали основаниями для обжалования приговора в прокуратуре не уточняют.

В мае 2019 года полицейские задержали жителя Томска, который, по версии следствия, с 2013 года имел статус вора в законе и управлял криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях, а также в РФ в целом. В отношении мужчины было возбуждено первое в РФ дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как следует из картотеки областного суда, обвиняемым по делу проходил Николай Кузьмичев. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, они вынесли оправдательный вердикт, на основании которого суд оправдал Кузьмичева и признал его право на реабилитацию. Cудебное решение в законную силу не вступило.