Из-за сильных ливней на Кубани подтопило более 2 тыс. домов

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных на Кубани, увеличилось до 2 тыс. Также за время циклона было подтоплено более 3,5 тыс. дворов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах было подтоплено 2 018 домовладений, 3 467 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время остаются подтопленными 818 частных домовладений, 2 058 придомовых территорий. Также в пресс-службе добавили, что в пяти населенных пунктах без энергоснабжения остаются более 7 тыс. человек. Пункты временного размещения в зону отключения не попали.

"Всего из зоны подтопления эвакуирован 1 531 человек, из них 991 ребенок", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ПВР находится 1 204 человека, из них 619 детей.

В оперативном штабе Краснодарского края также добавили, что ночью был сильный дождь в Новороссийске. Сейчас вода в городе и его поселках уходит. Подтоплено около 80 домовладений.

Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что подтопленными остаются более 500 домов. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.