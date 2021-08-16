СМИ: из-за пожара в Испании выжжено около 10 тыс. га леса

МАДРИД, 16 августа. /ТАСС/. Пожар в автономном сообществе Кастилия-и-Леон на северо-западе Испании уже уничтожил 10 тыс. га леса. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

По ее информации, возгорание возникло в субботу в районе муниципалитета Навалакрус в провинции Авила. Из соображений безопасности были эвакуированы жители нескольких населенных пунктов - в общей сложности около тысячи человек. В борьбе со стихией задействованы сотни человек и воздушная техника.

С 11 августа на территории почти всей Испании установилась сильная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного. Власти страны ранее предупреждали о высоком риске возникновения пожаров.