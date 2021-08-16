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В Токио задержали добивавшегося встречи с губернатором мужчину

Он пришел в здание администрации города с двумя ножами и банкой с бензином

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Токио в понедельник арестовала мужчину, который пришел в здание администрации города с двумя ножами и банкой с бензином и добивался встречи с губернатором Юрико Коикэ. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что задержанный мужчина в возрасте от 40 до 50 лет требовал встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ, а также высказывал недовольство деятельностью токийского правительства. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало, в настоящее время полиция допрашивает задержанного.

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