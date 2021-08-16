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В Симферополе произошел хлопок газа в жилом доме

Два человека пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Симферополе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"В 05:35 нам поступило сообщение. Оперативно выехали на место по адресу: улица Тургенева, 17. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже произошел хлопок газа без последующего горения и разрушения несущих конструкций. Из подъезда были эвакуированы 32 человека, в том числе пять детей. Два человека пострадали - это жильцы квартиры, где произошел хлопок", - сказал собеседник агентства.

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