Похитителю алтайской школьницы, удерживавшему ее в подвале, предъявили обвинение в насилии

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в совершении сексуальных действий над 12-летней школьницей жителю Алтайского края Олегу Лавкину, который был задержан на прошлой неделе за ее похищение, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"Следователем Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия. На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор. Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Ранее мужчине также было заочно предъявлено обвинение по п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

31 июля 12-летняя жительница Бийска уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Все это время в регионе вели масштабные поиски ребенка, в которых были задействованы несколько десятков полицейских и волонтеров.

Мужчина скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Он был задержан на территории соседнего региона 12 августа. На следующий день следователи инкриминировали ему обвинение еще в ряде ранее совершенных аналогичных преступлений в отношении двух девочек.