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В Ростовской области эвакуировали школу

На электронную почту пришло письмо о минировании школы в селе Большой Лог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа./ТАСС/. Школа в селе Большой Лог Ростовской области эвакуирована, на месте работают специалисты. Об этом сообщили ТАСС в администрации Большелогского сельского поселения.

"[Школу] эвакуировали, <...> конечно. Структуры работают", - сообщил представитель администрации, уточнив, что ему неизвестна причина эвакуации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Аксайского района, где располагается Большой Лог, на электронную почту школы поступала информация о минировании. "На электронную почту школы поступила информация о заминировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, на месте работают полиция, кинологи, МЧС", - добавил собеседник агентства. Уточняется, что при этом детей в школе не было.

ТАСС пока не располагает оперативным комментарием от ГУ МВД по Ростовской области по данному вопросу.

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