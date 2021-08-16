Власти Керчи заявили, что вода продолжает прибывать

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Вода продолжает прибывать в Керчи, где из-за дождей поднялся уровень воды в реках, спровоцировав подтопления. Как сообщил в понедельник журналистам временно исполняющий обязанности главы администрации города Святослав Брусаков, власти стараются не допустить критического развития ситуации.

"Все службы работают. Очень большой объем воды, и вода продолжает прибывать, но не критично, стараемся удержать ситуацию", - сказал Брусаков. Он добавил, что в ближайшее время в городе пройдет заседание оперативного штаба, на котором будут определены задачи по дальнейшей ликвидации последствий стихии.

Брусаков отметил, что накануне специалисты прочистили все "узкие места". Помимо служб городского хозяйства в ликвидации последствий подтопления принимают участие военнослужащие Минобороны и Росгвардии. Организован вывоз из города людей, которые планировали выехать из Крыма.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.