В Петербурге задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции таможни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Сумму взятки собеседник агентства не уточнил.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.