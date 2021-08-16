В Керчи более 2 тыс. абонентов, порт, рынок и завод остались без света из-за подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Электроснабжение 2 тыс. абонентов, торгового порта, центрального рынка и рыбоконсервного завода "Пролив" временно нарушено из-за подтоплений в Керчи, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации города.

"На 10:00 ЕДДС принято 64 заявки по подтоплению жилых домов. С 1:00 было отключено от электроснабжения около 2 000 бытовых абонентов, торговый порт, центральный рынок, рыбоконсервный завод "Пролив" в связи с затоплением щитовых, трансформаторных подстанции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подготовлены генераторы на случай отключения электроэнергии в родильном доме, первой городской больнице. "Где есть необходимость, проводится эвакуация людей. Через затопленные участки проезжей части дорог в районе автовокзала осуществляется перевозка людей военной техникой", - сообщается в пресс-релизе.

По данным МЧС, что к утру понедельника на территории города Керчи и Ленинского района остаются подтопленными восемь улиц, девять частных домовладений: Юркино - три, Керчь - шесть, а также 11 подвальных помещений многоквартирных домов, 35 придомовых территорий и стадион им. 50 лет. Октября в Керчи.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.