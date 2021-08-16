Пограничники изъяли у контрабандистов в Приморье трепанга и женьшеня на 70 млн рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у контрабандистов 78 кг сушеного трепанга и 7 кг корня женьшеня, занесенных в Красную книгу РФ, при попытке перевезти их через границу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В технической полости локомотива, следующего из РФ, а также в транспортном средстве и помещении, принадлежащим причастным к противоправной деятельности лицам, обнаружено и изъято более 78 кг трепанга сушеного и свыше 7 кг корня женьшеня. Стоимость изъятого может превышать 70 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

В отношении двух россиян проводятся разбирательства.