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Пограничники изъяли у контрабандистов в Приморье трепанга и женьшеня на 70 млн рублей

Сотрудники обнаружили более 85 кг контрабанды в поезде, который выезжал из России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у контрабандистов 78 кг сушеного трепанга и 7 кг корня женьшеня, занесенных в Красную книгу РФ, при попытке перевезти их через границу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В технической полости локомотива, следующего из РФ, а также в транспортном средстве и помещении, принадлежащим причастным к противоправной деятельности лицам, обнаружено и изъято более 78 кг трепанга сушеного и свыше 7 кг корня женьшеня. Стоимость изъятого может превышать 70 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

В отношении двух россиян проводятся разбирательства.

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