Двухмесячный ребенок умер в Тульской области после заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 16 августа. Медики зафиксировали в Тульской области первый в регионе случай гибели двухмесячного ребенка от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения области.

"После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", - сообщила представитель Минздрава региона.

По ее данным, это первый в регионе случай гибели двухмесячного ребенка от последствий коронавируса, диагноз был установлен после смерти девочки.

С начала пандемии в Тульской области выявлено 49 516 случаев заражения коронавирусом, из них 42 204 человека выздоровели, 2 573 пациента умерли.