В Амурской области выявили медцентр, где вносили ложные данные о вакцинации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полицейские выявили в Амурской области несколько фактов внесения фиктивных данных о вакцинации против коронавирусной инфекции в одном из медицинских центров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Предварительно установлено, что сотрудник медицинского учреждения одного из районных центров передала список для внесения в единый Федеральный регистр вакцинированных граждан, в котором значились фамилии четверых местных жителей, фактически не делавших прививку. Тем самым медицинский работник предоставила им право на получение электронного сертификата для осуществления трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). "В настоящее время установлены все лица, причастные к противоправной деятельности. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям", - заключили в МВД.