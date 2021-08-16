Суд в Москве признал Киру Ярмыш виновной по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы в понедельник признал виновной пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Вероника Полякова.

"Приговор, исходя из его текста, обвинительный", - заявила защитник. Ярмыш обвиняется по ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий) УК РФ. В настоящее время чтение приговора продолжается, о наказании станет известно позднее.

Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года. Это предполагает запрет участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Преображенский суд Москвы 2 августа вынес первый приговор по этому делу - к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Любовь Соболь 3 августа была приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно 6 августа был осужден Олег Навальный. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской), а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).