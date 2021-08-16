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В Красноярском крае четырех человек осудили за организацию незаконной миграции

Группа организовала пребывание в регионе 3,5 тыс. человек

ТАСС, 16 августа. Четверо красноярцев осуждены за организацию незаконного пребывания 3,5 тыс. мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Вступил в законную силу приговор Емельяновского районного суда Красноярского края по уголовному делу в отношении четырех граждан России за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Члены преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы от двух лет и шести месяцев до трех лет условно", - говорится в сообщении.

Всего группа организовала пребывание в регионе 3,5 тыс. человек. С мигрантами заключались фиктивные документы о трудоустройстве. По информации ФСБ, за оказание услуг члены группировки получали 8 тыс. рублей с каждого мигранта.

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РоссияКрасноярский край
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