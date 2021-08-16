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В отеле Барселоны произошел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал
© AP Photo/Joan Mateu

МАДРИД, 16 августа. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник днем в одном из отелей в испанской Барселоне (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

По ее информации, правоохранительные органы начали расследование случившегося. В региональной полиции корреспонденту ТАСС подтвердили, что в результате инцидента нет пострадавших. Сейчас территория вокруг отеля оцеплена.

Как уточнила каталонская полиция в Twitter, "исключена [версия] террористического акта, ключевая гипотеза указывает на то, что речь может идти об использовании пиротехники на улице".

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