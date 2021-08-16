СМИ: в Нигерии бандиты захватили в колледже 20 человек

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 15 учащихся и пять сотрудников аграрного колледжа похищены неизвестными на севере Нигерии. Об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Dailytrust со ссылкой на очевидцев.

"Вооруженные бандиты напали в штате Замфара на общежитие колледжа поздним вечером 15 августа, - заявил собеседник издания. - Они захватили и увезли с собой 20 человек, включая 15 студентов". Он отметил, что охрана колледжа оказала сопротивление бандитам, однако им удалось прорваться на территорию учебного заведения.

В свою очередь агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию передало, что в ходе нападения убиты двое охранников и один полицейский.

Нападения на вузы и школы с целью захвата студентов и учеников для дальнейшего получения выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Согласно имеющимся данным, с начала текущего года в различных частях страны из школ и вузов были похищены более 800 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 1 тыс. школ. Учащиеся из них были переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах штатов. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах.