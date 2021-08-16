Мосгорсуд признал законным взыскание 500 тыс. рублей с Соболь по искам Пригожина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным взыскание с экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь 500 тыс. рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 16 августа оставил без изменения решение Симоновского районного суда Москвы по иску Пригожина к Соболь", - сказали в пресс-службе.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска Пригожина к Соболь.

Первый иск был подан после публикации ролика на YouTube-канале "Навальный Live", в котором Соболь обвинила Пригожина в организации покушения на своего мужа Сергея Мохова. Суд также обязал ее удалить указанные сведения и опровергнуть их. Бизнесмен требовал взыскать с нее 5 млн рублей.

Второй иск был подан после публикации интернет-издания Znak.com, где Соболь заявляла о причастности Пригожина к поставке в детские сады некачественных продуктов. Согласно решению суда, она обязана опровергнуть свои утверждения в течение 10 суток после вступления решения в силу.