Суд назначил два года и девять месяцев колонии адвокату из Москвы по делу о подкупе суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии московского адвоката Игоря Николаенко за покушение на мошенничество, он обещал повлиять на решение арбитражного суда за взятку. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года девять месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изначально Николаенко вменялись три эпизода посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), однако суд переквалифицировал дело на покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Адвокат Адвокатской палаты Москвы Игорь Николаенко был задержан в Петербурге и арестован в январе 2020 года. После задержания в СК сообщали, что считают его посредником в передаче взятки должностным лицам столичного арбитражного суда за принятие решений в пользу одной из сторон разбирательства.

Разбирательство шло между двумя фирмами из-за лицензионного вознаграждения владельцам прав на детективные сериалы "Грач" и "Возмездие". По данным пресс-службы судов Петербурга, следователи считали, что Николаенко дважды до задержания получал по 8 млн рублей от одной из сторон иска для якобы последующей их передачи в виде взятки в суд, а затем предложил передать ему еще 9 млн рублей. В ходе последней передачи средств адвокат получил 4 млн рублей настоящими деньгами и еще 5 млн рублей в виде муляжа, а затем был задержан сотрудниками ФСБ.