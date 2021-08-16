МЧС прогнозирует рост числа лесных пожаров в Якутии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ученые МЧС прогнозируют рост числа природных пожаров в Якутии в августе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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"В течение августа в западных, северо-западных и юго-восточных улусах (районах) Республики Саха (Якутия) прогнозируется рост числа природных пожаров. Такой прогноз ученые института делают на основе анализа складывающихся метеорологических условий и с учетом установившихся классов пожарной опасности в лесах", - сказали в ведомстве. Также рост природных пожаров на этой неделе прогнозируется в Эвенкийском районе Красноярского края и Катангском, Киренском, Усть-Кутском районах Иркутской области.

Как отмечается в сообщении ВНИИ ГОЧС, ранее сделанный институтом прогноз о пожарах в Якутии и Приволжье оправдался. При этом на юге Приволжского, Центрального, большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут возникнуть единичные природные пожары.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в Якутии за сутки было ликвидировано 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га. Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов. По данным регионального правительства, на территории Якутии действуют 163 природных пожара, из них тушат 54.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.