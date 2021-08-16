Ливень привел к подтоплениям на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Обильные осадки в понедельник привели к подтоплению дорог в нескольких округах Ставрополья. В Предгорном округе подтоплены придомовые территории и несколько домов в поселке Пятигорский, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:00 мск в Предгорном муниципальном округе в связи с выпадением обильных осадков на территории поселка Пятигорский произошло подтопление придомовой территории дождевыми стоками. По уточненным данным, подтоплено десять придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Специалисты расчищают ливневую канализацию и откачивают воду с территории подтопленных домов и дворов. Из-за ливня возникли затруднения на дорогах края. "Осадки в виде сильного ливня вызвали подтопление ряда проезжих частей в городах Кавказских Минеральных Вод и части Предгорного округа. В Пятигорске, Ессентуках, Лермонтове и на территории рынка "Лира" движение транспорта затруднено. Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует водителям сократить по возможности поездки на личном автотранспорте", - сообщается на официальной странице краевого управления ГИБДД в Instagram.

В городе-курорте Пятигорске ливневая канализация работает в режиме пиковой нагрузки. "Серьезную угрозу представляют и наши речки: вода несет с собой мусор и грязь, на мостовых переходах образуются искусственные плотины. Техника работает на очистке этих участков, чтобы не допустить большой беды. Работы в городе идут в постоянном режиме. Если ситуация с осадками не улучшится, будем рассматривать вопрос введения ЧС и привлечения дополнительных сил и средств", - написал в Instagram глава города Дмитрий Ворошилов.

В городе Ставрополе пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео подтопленных ливнем дорог и дворов. По информации очевидцев, начало подтапливать магазины, находящиеся в подвальных помещениях. "Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил главам районов мониторить состояние ливневой канализации, дорог, коммуникаций и оползневых участков. Для борьбы с возникающими проблемами коммунальные службы приведены в усиленный режим работы", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

По информации Ставропольского гидрометцентра, сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду ожидается в регионе до конца 16 августа.