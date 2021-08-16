Полгорода Березняки в Пермском крае осталось без воды

ПЕРМЬ, 16 августа. /ТАСС/. Жители около 500 домов города Березники Пермского края остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе, сообщили ТАСС в понедельник в "Березниковской водоснабжающей компании".

"Под отключение попали 73 тыс. жителей. Отключение произошло в 11:40 (09:40 мск)" - сказал собеседник агентства. Всего в городе Березники проживают порядка 137 тыс. человек.

В распространенном компанией сообщении говорится, что причиной отключения стала течь в районе жилого дома по ул. Юбилейная, 111. В результате жители примерно 500 домов на улицах Юбилейная, Свердлова, Мира, Ломоносова, Черняховского, Льва Толстого, Черепанова, Челюскинцев и других остались без воды.

Представители ресурсоснабжающей организации обещают устранить последствия аварии до конца дня.