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Кассира Сбербанка задержали за кражу 12 млн рублей из отделения на юге Москвы

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Кассир Сбербанка задержан за кражу из отделения на юге Москвы 12 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратился инспектор службы безопасности Сбербанка с заявлением о краже 12 млн рублей из отделения на Волгоградском проспекте. "По подозрению в краже задержан 26-летний кассир отделения", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что задержанный не был ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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