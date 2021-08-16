Жительница Обнинска получила год исправительных работ за гибель ребенка

ТАСС, 16 августа. Суд в Обнинске Калужской области приговорил к году исправительных работ 26-летнюю женщину, у которой из окна квартиры выпала и погибла пятилетняя дочь, пока она слушала музыку в наушниках. Об этом сообщает СК по региону.

"Суд согласился с квалификацией дела в отношении 26-летней матери и признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначив наказание в виде исправительных работ сроком один год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства", - сообщает СК.

Согласно материалам дела, женщина оставила своих малолетних дочерей трех и пяти лет на кухне без присмотра. Сама находилась в другой комнате, слушала музыку в наушниках. В этом время пятилетняя девочка залезла на подоконник, открыла створку окна и через отверстие в москитной сетке выпала с седьмого этажа дома. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.