В Керчи подтопило 24 улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Двадцать четыре улицы Керчи оказались подтоплены в результате сильных дождей и подъема уровня воды в реке, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк на своей странице в Instagram.

"По оперативным данным, в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов. Было эвакуировано 17 человек, в том числе восемь детей", - написал Гоцанюк.

Он добавил, что "для решения сложившейся ситуации в Керчь завтра будет доставлен дополнительный экскаватор и шесть самосвалов". "К концу дня начнется работа по откачке воды из подвальных помещений. Из других городов Крыма мобилизуют вакуумные машины. К вечеру приедут дополнительно шесть машин, и к утру - еще 12, а также три насоса. Наличие техники должно позволить выкачать всю воду в течение нескольких дней", - добавил Гоцанюк.

По его информации, на территории Керчи произошло подтопление в центральной канализационной станции № 6. "В связи с этим в части города имеются проблемы в работе канализации. Работа в этом направлении ведется, планируется на следующее утро восстановить работу центральной канализации", - сообщил крымский премьер.