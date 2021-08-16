На востоке Крыма после дождей возникла угроза прорыва дамбы и новых подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Угроза прорыва дамбы возникла из-за дождей на пруду в Ленинском районе Крыма. Сооружение до конца дня укрепят мешками с песком, сообщил в понедельник в эфире "Радио Крым" депутат Госдумы от региона Константин Бахарев, который вместе с главой республики Сергеем Аксеновым совершил объезд подтопленных территорий.

"Сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка (пруда - прим. ТАСС) Булганак. В этом случае в город поступит еще огромное количество воды - до 100 тыс. кубометров. Поэтому сегодня нужно срочно сделать искусственную дамбу", - сказал Бахарев.

По его словам, работы по обустройству дамбы из мешков с песком планируется выполнить до конца дня понедельника. "Это усиление, чтобы не было прорыва", - пояснил Бахарев.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.