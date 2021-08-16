Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 72

ТАСС, 16 августа. Не менее 72 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом в понедельник сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнения погибли 72 наших гражданина (60 человек в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне)", - говорится в сообщении ведомства.

Также в управлении информировали, что восемь человек остаются в больницах.

Ранее власти республики сообщали о 64 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в нескольких северных провинциях страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.