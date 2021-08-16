Суд в Тюмени заменил матери, из-за которой погибли двое детей, условный срок на реальный

ТЮМЕНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Тюменский районный суд заменил условный срок на реальный для жительницы поселка Богандинский Тюменской области, по вине которой в пожаре в январе 2021 года погибли двое малолетних детей. Женщину заочно определили в колонию общего режима, сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда в понедельник.

"Сегодня Тюменский районный суд по ходатайству регионального УФСИН заменил условный на реальный срок отбывания наказания 28-летней жительнице поселка Богандинский и заочно на два года определил ее в колонию общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ведомстве, осужденная без уважительных причин игнорировала назначенные ранее судом ограничения. Ее объявили в федеральный розыск.

18 января 2021 года в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома в поселке Богандинский Тюменского района произошел пожар. В квартире были обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2020 года рождения. Бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, но спасти детей не удалось.

По факту инцидента следственными органами СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин.

В июне 2021 года Тюменский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.