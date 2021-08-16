В Керчи из-за подтоплений закрыты музей обороны Аджимушкайских каменоломен и два кургана

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский и Мелек-Чесменский курганы приостановили прием туристов из-за подтоплений в Керчи, сообщили ТАСС в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. Одиннадцатого августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления в Керчи.

"Там, где разгул стихии вызвал последствия, приведшие к тому, что памятники пострадали, прием посетителей приостановлен. К числу таких объектов относятся музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский курган, Мелек-Чесменский курган. Экспозиции, в которых экспонируются памятники музейного фонда Российской Федерации, не пострадали. Музеи, находящиеся в закрытых помещениях, продолжают работать в прежнем режиме", - говорится в ответе на запрос агентства.

Сроки возобновления приема посетителей зависят от ликвидации последствий подтоплений. "Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Восточно-Крымским музеем-заповедником совместно с Министерством культуры Крыма разработан ряд мероприятий, документы на их финансирование переданы в соответствующие ведомства", - говорится в документе.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.