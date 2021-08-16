Суд заочно арестовал управляющего партнера коллегии "Домбровицкий и партнеры" за убийства

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заочно арестовал управляющего партнера коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" Анатолия Фурсова по обвинению в причастности к убийствам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания в отношении Фурсова А. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - сказали в суде.

Фурсов - специалист по жилищному праву, сделкам с недвижимостью и спорах о них, а также редевелопмента. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие считает Фурсова причастным к убийству пенсионеров, заключивших с одной из его компаний договор ренты.