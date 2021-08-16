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Пассажирский самолет Симферополь - Белгород совершил экстренную посадку в Москве

Причиной внеплановой посадки стал сработавший датчик отказа гидросистемы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейса Симферополь-Белгород, у которого в полете сработал датчик отказа гидросистемы, совершил благополучную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Около 19:12 мск самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у пассажирского Airbus A-321 Симферополь-Белгород в полете сработал датчик отказа одной из гидросистем. Экипаж принял решение садиться в Шереметьево.

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