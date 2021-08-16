Более 750 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае из-за непогоды

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Более 750 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае после сильных дождей. Также подтоплены почти 2 тыс. дворов, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В настоящее время остаются подтопленными 758 частных домовладений, 1 986 придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мезоциклон продолжает оказывать воздействие в 33 населенных пунктах. В восьми муниципальных образованиях края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в 32 пунктах временного размещения находятся 1 218 человек, в том числе 451 ребенок. Оценочные комиссии обследовали 5 522 домовладения на предмет повреждений.

Для ликвидации последствий стихии сформирована группировка общей численностью 1 113 человек, задействовано 330 единиц техники.

В конце прошлой недели мезоциклон накрыл территорию региона. Он стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.