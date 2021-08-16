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ПДК вредных веществ не превышена после утечки химического вещества в Екатеринбурге

Угрозы жизни и здоровью граждан нет
© Дина Веретельникова/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе после утечки химического вещества в поселке Рудный на юге Екатеринбурга не превышена, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:50 мск поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании в поселке Рудный Свердловской области. После замера проб воздуха [превышения] предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - сказали в ведомстве.

На место ЧП выезжали специалисты инженерно-химической лаборатории cпециализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области.

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РоссияСвердловская область
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