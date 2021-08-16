Второе уголовное дело возбудили после гибели ребенка в семье подростков под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 16 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников в Богучарском районе под Воронежем, не обеспечивших контроль над семьей, в которой у страдающих психическим заболеванием 14-летнего подростка и 17-летней девушки погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По предварительным данным, должностными лицами районных органов и учреждений системы профилактики не осуществлялся надлежащий контроль за указанными лицами, страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа", - говорится в сообщении пресс-службы.

В поселке Вишневка Богучарского района 12 августа в доме был найден мертвый пятимесячный ребенок, который проживал с несовершеннолетними родителями. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По подозрению в совершении преступления задержаны его 17-летняя мать и 14-летний отец, ранее обучавшиеся в интернате. Они рассказали следователям, что оставили сына без присмотра, а потом обнаружили ребенка без признаков жизни, лежащим головой в ведре рядом с кроваткой. О случившемся девушка сообщила своей бабушке, после чего со своим сожителем скрылась.

Как уточняется в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону, из-за халатности чиновников семья несовершеннолетних с психическим заболеванием не была вовремя выявлена и поставлена на учет, не рассматривался вопрос об изъятии ребенка, который находился в опасных для жизни условиях.

Как сообщалось ранее, прокуратура также проводит проверку, в ходе которой выявлены серьезные нарушения в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, в районной больнице, в отделе полиции по Богучарскому району, в интернате, где учились несовершеннолетние родители погибшего ребенка.