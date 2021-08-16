В Вологодской области ликвидировали все лесные пожары

ВОЛОГДА, 16 августа. /ТАСС/. Все лесные пожары ликвидированы в Вологодской области. В связи с установлением самых низких классов пожарной опасности в регионе сняты особые противопожарные режимы, что дает возможность местным жителям посещать леса для сбора грибов и ягод, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Благодаря самоотверженным действиям наших пожарных удалось ликвидировать все пожары на территории области. <…> Поддерживаю предложения о снятии режима ЧС и особого противопожарного режима на всей территории области. Пошли грибы и ягоды, необходимо обеспечить доступ наших земляков в леса для сбора дикоросов. Режим ЧС и повышенной готовности с сегодняшнего дня снимается по всей территории Вологодской области", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как проинформировал начальник областного департамента лесного комплекса Роман Марков, особые противопожарные режимы продолжали действовать в Усть-Кубинском, Чагодощенском, Грязовецком и Нюксенском районах, что влечет за собой запрет на посещение лесов. При этом в настоящее время в области потушены все лесные пожары, действующих возгораний нет. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксированы 102 пожара на площади 1 397 га, из них 71% ликвидировали в первые сутки после обнаружения. В Северо-Западном федеральном округе зафиксированы 1 376 пожаров на площади более 32 тыс. га.

"На всей территории области установился первый и второй (самые низкие) классы пожарной опасности. Мы ожидаем всю неделю локальные дожди. По прогнозу к концу недели первый и второй классы пожарной опасности сохранятся. Ситуация стабильная, спокойная", - добавил Марков.