МЧС не подтверждает информацию о взрыве в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Информация о взрыве на юге Екатеринбурга в поселке Рудный, о котором ранее сообщили СМИ, на данный момент не нашла подтверждения.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в поселке Рудный наблюдается небольшая дымка. В промзоне по улице Адмирала Ушакова работают сотрудники МЧС, которые производят замеры воздуха специальным оборудованием. По предварительной версии, эпицентр утечки находился в логистическом центре, где расположены сразу несколько предприятий. Видимых следов взрыва или пожара нет.