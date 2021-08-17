В Якутии за сутки ликвидировали 14 природных пожаров на площади более 37 тыс. га

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. На территории Якутии за сутки ликвидировали 14 природных пожаров на площади более 37 тыс. га. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано 14 [природных пожаров] на общей площади свыше 37 тыс. га. На тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 759 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Кырыкый, Мельжехси, Ударник, Фрунзе и Едей задействованы специалисты МЧС России. Там проводится работа по расширению минерализованных полос, тушат отдельные очаги. За сутки авиация МЧС России была задействована в Верхневилюйском районе у села Далыр, выполнено 15 сбросов и слито 45 тонн воды.

По данным регионального управления МЧС России, на территории Горного, Верхневилюйского, Намского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов сохраняется напряженная обстановка. Во вторник ожидается прибытие самолетов Бе-200 в Якутск, добавили в ведомстве.

По данным регионального оперштаба, на территории республики действуют 156 природных пожаров, за сутки локализовали 10 пожаров на площади свыше 265,4 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.