Решение районного суда об увольнении из МВД следователя Брянцева вступило в силу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение Тверского суда, отклонившего иск о восстановлении по службе бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Александра Брянцева, который вместе с генералами Александром Бирюковым и экс-заместителем начальника следственного департамента МВД РФ Александром Краковским обвиняется в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну.

"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится во вступившем в законную силу апелляционном определении, с которым ознакомился ТАСС.

Как сообщал ранее источник ТАСС, МВД предложило генералу Краковскому заключить мировое соглашение в рамках аналогичного иска о восстановлении по службе, признании незаконным его увольнения и расторжении с ним контракта. Генерал также просит суд выплатить ему компенсацию морального вреда и оплату вынужденного прогула в размере более 1 млн рублей. Мосгорсуд 18 августа продолжит рассматривать исковые требования высокопоставленного офицера, уволенного из ведомства по отрицательным мотивам.

Аналогичный иск подал в Никулинский суд Москвы Бирюков, который также оспорил решение о своем увольнении из МВД по тем же мотивам.

Вместе с тем Мосгорсуд удовлетворил аналогичную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы уволенного с должности бывшего подчиненного Краковского - начальника второго отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД Андрея Мецгера, который проходит свидетелем по уголовному делу в отношении высокопоставленных офицеров МВД. Мецгер до увольнения был непосредственным начальником Брянцева.

Дело генералов

Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров и направила материалы на доследование в Следственный комитет РФ, который обжаловал возврат дела. Дело уже вернулось в СК на доследование. 10 июня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил им меру пресечения, освободив из СИЗО.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных полицейских было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы их арестовал. Они были уволены из МВД, вину не признают.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы.